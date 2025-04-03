«Команда знает мое мнение». Макс Ферстаппен – об увольнении Лоусона

Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен на встрече с журналистами в Сузуке прокомментировал перевод Лиама Лоусона из Red Bull Racing в Racing Bulls.

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«Я обсудил эту тему с Red Bull, команда знает моё мнение. Сейчас наша главная проблема – неконкурентоспособная машина», – приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

Что касается непосредственно Лоусона, то четырёхкратный чемпион мира Ф1 отметил: «Лиам провёл всего 11 гонок в Ф1 перед приходом в нашу команду. Он не знает большинства трасс, а в Китае ещё и была всего одна тренировка из-за спринт-формата. Конечно, ему пришлось нелегко.

Сложно ли пилотировать машину Red Bull? Я не могу сравнивать, потому что не выступал за другие команды. Да, возможно, это не самая простая в управлении машина, но с командой постоянно обсуждаем, как её улучшить».