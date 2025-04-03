Ландо Норрис: McLaren — единственная команда с двумя сильными гонщиками
Гонщик McLaren Ландо Норрис заявил, что британская команда – единственная в сезоне-2025, за которую выступают два одинаково сильных пилота.
«Мы конкурентоспособны на каждой трассе. После начала сезона многие соперники говорили, что они не так много уступают нам. Я слышал подобное от Макса Ферстаппена, Фредерика Вассёра. Не всегда у нас может быть самая быстрая машина, как в спринте в Китае. Но мы с Оскаром постоянно подгоняем друг друга, и это имеет большое значение. Я действительно думаю, что сейчас McLaren – единственная команда с двумя сильными пилотами. В случае с Ferrari и Red Bull Racing, например, один гонщик впереди, а другой позади. Надо признать, это очень важно, когда в команде два быстрых пилота», — сказал Норрис на пресс-конференции FIA в четверг перед Гран При Японии.