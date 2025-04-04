В Alpine назвали причину аварии Дуэна во второй тренировке Гран-при Японии

Руководитель «Альпин» Оливер Оукс дал комментарий по поводу инцидента с пилотом команды Джеком Дуэном во второй тренировке Гран-при Японии. Австралиец разбил болид в первом повороте, в результате чего сессия была остановлена красными флагами. По словам Оукса, Дуэн попал в аварию из-за открытой в первом повороте DRS.

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