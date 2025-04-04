Ферстаппен признал, что у него нет уверенности в болиде

«Ничего не получается». Ферстаппен признал, что у него нет уверенности в RB21
Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен подвёл итоги первого дня уик-энда в Японии. В первой тренировке голландец показал пятое время, а во второй стал восьмым, уступив обои пилотам Racing Bulls.
«Для меня это был в целом трудный день, – сказал Ферстаппен De Telegraaf после второй сессии. – Это была хаотичная сессия из-за всех этих красных флагов. Мы многое пробовали с машиной, но пока ничего не получается. Было довольно сложно проехать хороший круг. Сузука очень технична, поэтому важно быть в хороших отношениях с машиной. Здесь нужна большая уверенность, но на данный момент я её ещё не чувствую».