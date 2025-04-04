Alpine представила информацию о Дуэне на фоне слухов про перелом руки

Здоровью австралийского пилота «Альпин» Джека Дуэна ничего не угрожает. Об этом информирует пресс-служба команды. Напомним, гонщик разбил болид во второй тренировке Гран-при Японии. В некоторых СМИ сообщалось, что спортсмен мог сломать руку.

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«По итогам медицинских осмотров мы можем подтвердить, что с Джеком всё в порядке. В настоящий момент мы усердно работаем над тем, чтобы подготовить машину к завтрашнему дню», — говорится в сообщении французской команды.

Напомним, Гран-при Японии проходит с 4 по 6 апреля. После первых двух этапов Дуэн не набрал ни одного очка.