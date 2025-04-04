Льюис Хэмилтон поделился позитивными новостями об адаптации в Ferrari
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон поделился позитивными новостями о своей адаптации к автомобилю Ferrari. Британец стал четвёртым в обеих тренировках в Японии и закончил день с лучшим временем, чем его новый напарник по команде Шарль Леклер.
«Это был действительно хороший день. Сузука – потрясающая. Она никогда не перестает удивлять, когда вы выходите на трассу, – сказал Хэмилтон в интервью Sky Sports F1. – Публика невероятна – я впервые ощутил, как здесь поддерживают Ferrari. Я не был сосредоточен на том, что делали все остальные. Я был сосредоточен на том, чтобы узнать как можно больше и продолжать расти вместе с командой. От выходных к выходным я все более комфортно чувствую себя в окружающей обстановке и в машине, просто запоминая все, что находится в кокпите. Также я лучше понимаю изменения настроек, которые мы можем сделать. Например, между этими двумя сессиями я начинаю подходить к моменту, когда могу подтолкнуть машину в нужном направлении и знаю, какие инструменты у меня есть, чтобы сделать машину лучше, поэтому я чувствую себя более комфортно. Я ожидаю, что это продолжится во всех гонках».