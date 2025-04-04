Хэмилтон поделился позитивными новостями об адаптации в Ferrari

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон поделился позитивными новостями о своей адаптации к автомобилю Ferrari. Британец стал четвёртым в обеих тренировках в Японии и закончил день с лучшим временем, чем его новый напарник по команде Шарль Леклер.

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