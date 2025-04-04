Жак Вильнев предположил, почему Дуэн попал в аварию в Японии

Чемпион мира 1997 года, эксперт Жак Вильнёв дал комментарий по поводу аварии, в которую попал пилот «Альпин» Джек Дуэн во второй тренировке Гран-при Японии. Австралиец разбил болид в первом повороте, в результате чего сессия была остановлена красными флагами. По словам руководителя команды Оливера Оукса, Дуэн попал в аварию из-за открытой в первом повороте DRS. По мнению Вильнёва, Дуэну непросто работать в условиях повышенного давления. Ранее в СМИ не раз сообщалось, что Джек может быть заменён на Франко Колапинто.

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