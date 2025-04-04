Новичок «Ф-1» на скорости улетел в стену. Неужели он просто глупо рискнул?

Для Джека Дуэна Гран-при Японии начался хуже не придумаешь.

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На трассе «Сузука» состоялись пятничные тренировки перед Гран-при Японии, который станет третьим этапом сезона Формулы-1. И если первая сессия свободных заездов прошла в спокойном режиме, то вторая четырежды прерывалась красными флагами.

Дважды причиной остановки становилось возгорание травы на обочине трассы, а в одном из эпизодов зарылся в гравий «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Впрочем, самым пугающим инцидентом стал первый из них — авария Джека Дуэна, который вылетел в первом повороте и на огромной скорости врезался в отбойник…

Удар на скорости 300 км/ч

Инцидент произошёл уже на восьмой минуте заездов. Дуэн начинал вторую подряд попытку, и в какое-то мгновение заднюю часть машины сорвало с трассы. Отреагировать в такой ситуации не успел бы никто, и неуправляемый болид на огромной скорости влетел в заграждения. Гонщик, как выяснилось после проверки в медицинском центре, не пострадал, хотя и испытывает боли в руке, а вот его автомобиль полностью разбит.

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Первый поворот «Сузуки» — не слишком сложный, изгиб в этом месте не слишком резкий, пилоты входят на него на полном газу и затем целятся в более изогнутый второй поворот. Сложно представить, что Дуэн, пусть даже для него это лишь четвёртый Гран-при в жизни, мог промахнуться в далеко не самом сложном месте. И изначально аварию объясняли раскачкой автомобиля — подобные проблемы в начале сессии возникли и у Карлоса Сайнса, из-за чего испанцу пришлось вернуться в боксы уже после прогревочного круга. Однако при детальном рассмотрении записи с бортовой камеры выяснилось, что на входе в поворот у Дуэна была активирована система DRS. И нет, это не было ни сбоем, ни ошибкой.

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Так, по информации Auto Motor und Sport, Джек, готовясь к этапу на симуляторе, заметил, что в первый поворот можно войти с открытым задним антикрылом. И свой первый быстрый круг австралиец именно так и проехал — закрыв DRS лёгким касанием педали тормоза уже внутри поворота. А вот во второй попытке этого касания почему-то не хватило, чтобы вернуть антикрыло в нужное положение — и машину мгновенно сорвало с трассы в сторону отбойника. Выходит, авария всё-таки стала результатом ошибки гонщика: на первых кругах свободных заездов ему стоило бы действовать менее рискованно и закрывать DRS нажатием кнопки — как это делали другие пилоты.

© Соцсети

После удара Дуэн не сразу покинул автомобиль. Гонщик выбрался из кокпита лишь после того, как к нему приехала бригада медиков, но смог встать самостоятельно. Поначалу было подозрение на перелом руки и сотрясение, однако вскоре выяснилось, что Джек избежал и того, и другого. Удар, отметим, произошёл на скорости 300 км/ч, и тот факт, что австралиец не получил травм, — небольшое чудо. Можно лишь восхититься тем, насколько безопасны стали болиды.

Дуэна ждёт сложный уикенд

Дуэн не пострадал — и это замечательно, тем не менее австралийца ждёт чертовски сложный уикенд. Напомним, первую тренировку Джек пропустил, уступив место японскому резервисту «Альпин» Рё Хиракаве. Он, к слову, справился более чем достойно — показал 12-е время и даже опередил на 0,15 секунды лидера команды Пьера Гасли.

Что до Дуэна, то он на данный момент проехал по «Сузуке» лишь три круга — и два из них были прогревочными. Не сказать, что трасса Джеку совсем не знакома — он выступал на «Сузуке» в 2019-м, когда гонялся в азиатской Формуле-3 и даже выиграл две гонки из трёх. Но этого, очевидно, недостаточно, чтобы уверенно чувствовать себя в квалификации.

Кроме того, механикам теперь предстоит собирать автомобиль заново — после удара о стену на машине живого места не осталось. Команды закладывают в бюджет затраты на ремонт после аварий, однако столь серьёзный инцидент — это всё равно удар по «Альпин». Не говоря уже о том, что механикам почти наверняка придётся воспользоваться одним из трёх исключений на работу после комендантского часа.

Жаль, ведь в этот уикенд «Альпин» смотрится неплохо. Если в первой тренировке Хиракава был 12-м, то во второй Гасли показал девятое время, опередив в том числе пилотов «Уильямса». Пока всё выглядит так, что французские машины в середине пелотона уступают лишь «Рейсинг Буллз» и способны в воскресенье побороться за очки.