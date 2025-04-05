Макс Ферстаппен прокомментировал свой поул в квалификации Гран-при Японии

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» прокомментировал свой поул в квалификации Гран-при Японии.

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«Мы старались изо всех сил, чтобы добиться наилучшего баланса. Это было непросто, но с каждой сессией мы добивались небольших улучшений. Это сыграло решающую роль. Последний круг был просто великолепен, и это невероятно приятно. Мы будем надеяться на завтрашний день и сделаем всё возможное», — сказал Ферстаппен после квалификации.

Второй результат показал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, а третье время у его напарника Оскара Пиастри.