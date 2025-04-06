Макс Ферстаппен выиграл, оба гонщика McLaren на подиуме. Результаты гонки Формулы 1 в Японии

Четырехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен одержал первую победу в сезоне-2025, выиграв Гран При Японии. Нидерландский пилот Red Bull Racing прервал победную серию McLaren из трёх гонок.

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Вопреки прогнозам и несмотря на пасмурную погоду, все 53 круга дистанции прошли на сухом треке. По крайней мере благодаря дождю несколькими часами ранее трава больше не горела, в отличие от тренировок и квалификации, когда маршалам четырежды пришлось доставать огнетушители. В целом заезд прошёл без автомобиля безопасности и не понадобился даже режим VSC.

На старте Ферстаппен, выдавший накануне в квалификации мегакруг, сохранил лидерство. Во многом этот момент и стал ключевым. Уйти в отрыв Макс не смог, но и на дистанцию атаки не пустил ближайшего преследователя Ландо Норриса. Так они и провели всю гонку — в интервале 1,5-2 секунды. Самого Норриса, особенно во второй части дистанции, прессинговал его напарник Оскар Пиастри.

Могла произойти смена лидера по ходу единственной волны пит-стопов. Ферстаппен и Норрис остановились вместе на 22-м круге. Механики McLaren сработали быстрее, и Ландо выехал на пит-лейн бок о бок с Ферстаппеном. Но на выезде на трассу британец оказался на траве и впоследствии пожаловался на то, что его соперник вытолкнул. Стюарды изучили эпизод и не нашли нарушений.

Другой возможности выйти вперёд Норрис не получил. Ферстаппен не допустил ни одной ошибки и ни разу не позволил конкуренту войти в зону DRS. Финишную черту действующий обладатель титула пересёк с преимуществом 1,4 секунды. Победа на Сузуке стала для Ферстаппена первой в сезоне, 64-й в карьере и четвёртой подряд на Гран При Японии.

Норрис по крайней мере удержал напарника и продолжил свою серию: со старта сезона британец не финишировал ниже второго места. Ну а Пиастри в свой 24-й день рождения стал третьим.

Четвертым гонку закончил Шарль Леклер на Ferrari. Следом за монегаском расположились пилоты Mercedes Джордж Рассел и Андреа Кими Антонелли. Причём Антонелли отметился сразу двумя достижениями. Во время волны пит-стопов 18-летний итальянец полидировал и стал самым молодым пилотом в истории Ф1, возглавившим пелотон. Также Кими в свой третьей гонке показал лучшее время.

Дополнили зачетную первую десятку Льюис Хэмилтон, Исак Хаджар, Алекс Албон и Оливер Бирман.

Если в Австралии до финиша доехали лишь 14 пилотов, в Китае – 16, то в Японии клетчатый флаг увидели все 20 стартовавших участников. За последние два с половиной года это уже шестой случай, когда гонка Ф1 обошлась без сходов.

Следующий этап сезона-2025 пройдёт в следующий уик-энд, 11-13 апреля, на трассе Сахир в Бахрейне.

Результаты Гран При Японии Формулы 1 2025 года

Результаты Гран При Японии Формулы 1 2025 года

Поз. Пилот Команда Отст. Круги

1. Netherlands Макс Ферстаппен Oracle Red Bull Racing 53

2. Great Britain Ландо Норрис McLaren Formula 1 Team 1,423 53

3. Australia Оскар Пиастри McLaren Formula 1 Team 2,129 53

4. Monaco Шарль Леклер Scuderia Ferrari HP 16,097 53

5. Great Britain Джордж Рассел Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 17,362 53

6. Italy Андреа Кими Антонелли Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 18,671 53

7. Great Britain Льюис Хэмилтон Scuderia Ferrari HP 29,182 53

8. France Исак Хаджар Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team 37,134 53

9. Thailand Алекс Албон Atlassian Williams Racing 40,367 53

10. Great Britain Оливер Бирман MoneyGram Haas F1 Team 54,529 53

11. Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Aramco Formula One Team 57,333 53

12. Japan Юки Цунода Oracle Red Bull Racing 58,401 53

13. France Пьер Гасли BWT Alpine F1 Team 1.02,122 53

14. Spain Карлос Сайнс-мл. Atlassian Williams Racing 1.14,129 53

15. Australia Джек Дуэн BWT Alpine F1 Team 1.21,314 53

16. Germany Нико Хюлькенберг Stake F1 Team Kick Sauber 1.21,957 53

17. New Zealand Лиам Лоусон Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team 1.22,734 53

18. France Эстебан Окон MoneyGram Haas F1 Team 1.23,438 53

19. Brazil Габриэль Бортолето Stake F1 Team Kick Sauber 1.23,897 53

20. Canada Лэнс Стролл Aston Martin Aramco Formula One Team 52