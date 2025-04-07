Франко Колапинто провёл секретные тесты с Alpine

Резервный гонщик Alpine Франко Колапинто в минувшие выходные отсутствовал в паддоке Формулы 1 в Японии, и теперь стало известно почему: аргентинец находился в Монце, где принял участие в частных тестах за рулем прошлогоднего автомобиля A523.

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Колапинто, впечатляюще проявивший себя в концовке сезона-2024 после замены Логана Сарджента в составе Williams, провёл серию заездов, о чём свидетельствуют кадры, появившиеся в социальных сетях благодаря фотографам и болельщикам на трассе.

Напомним, что Колапинто уже участвовал в аналогичном тесте в Барселоне в феврале, где вместе с ним в программе оценки участвовал Джек Дуэн. Тогда, как утверждал спортивный советник Alpine Флавио Бриаторе, целью тестов было комплексная оценка обоих гонщиков – от стрессоустойчивости до умения работать с инженерами над настройками машины.

Считается, что результаты этих тестов могут повлиять на решение руководства команды относительно второго боевого пилота на оставшуюся часть сезона. Контракт Дуэна, по слухам, охватывает только первые этапы чемпионата, и его дальнейшее будущее может зависеть от выступлений как самого австралийца, так и его конкурента внутри Alpine.