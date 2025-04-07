Гран При Бахрейна-2025: Расписание трансляций Формулы 1

Первый в сезоне Формулы 1 2025 года «тройник» идёт полным ходом. В следующие выходные на трассе Сахир состоится второй из трёх подряд этапов — Гран При Бахрейна. Предлагаем ознакомиться с расписанием трансляций.

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AUTOSPORT.com.ru при поддержке «Вершина Автоспорта» и Stanizlavsky покажет все заезды уик-энда.

Трансляции Гран При Бахрейна-2025, расписание по мск

11 апреля, пятница 14:30-15:30 Первая тренировка 18:00-19:00 Вторая тренировка

12 апреля, суббота 15:30-16:30 Третья тренировка 19:00 Квалификация

13 апреля, воскресенье 18:00 Гонка