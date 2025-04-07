Хиракава стал резервным пилотом «Хааса», покинув «Альпин»

В прошлом году двукратный чемпион мира по гонкам на выносливость (WEC) был гонщиком по развитию в «Макларене» и выступал за «Хаас» на тестах в Абу-Даби. Хиракава давно работает с «Тойотой», которая стала партнером американского коллектива.

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В начале января Ре присоединился к «Альпин», где стал одним из трех, а затем одним из четырех запасных. В прошедшие выходные пилот провел за команду первую практику перед домашним Гран-при Японии и оказался быстрее основного гонщика Пьера Гасли. Сразу же после этого сотрудничество с «Альпин» было прекращено.

Хиракава проведет сессию за «Хаас» уже в ближайший уик-энд – в первой тренировке перед Гран-при Бахрейна он заменит Оливера Бермэна. Также Ре выступит в практиках в Испании, Мексике и Абу-Даби.

31-летний спортсмен – единственный официальный резервный пилот команды, но у «Хааса» также есть возможность пригласить на замену Антонио Джовинацци или Чжоу Гуаньюя из «Феррари».

По информации The Race, Ре рассчитывал, что переход в «Альпин» предоставит лучшие шансы на попадание в основу «Ф-1» – в тот момент «Хаас» четко дал понять, что не предложит ему такое место.

Тем не менее у гонщика всегда оставался шанс быть запасным в «Хаасе», и в итоге японец поменял свое мнение. Хиракава начал работать над переходом задолго до того, как провел практику в Сузуке за «Альпин».

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