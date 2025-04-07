Руководитель Alpine сделал категоричное заявление о будущем Джека Дуэна

Руководитель «Альпин» Оливер Оукс ответил на вопрос по поводу будущего гонщика команды Джека Дуэна. Ранее в СМИ неоднократно сообщалось, что Джек может быть заменён на Франко Колапинто – резервного гонщика французской команды.

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«Мы не рассматриваем вопрос об увольнении или замене Джека. Абсолютно нет. Он остается с нами, несмотря ни на что. Однозначно – он один из наших пилотов. На него оказывается большое давление, но он хорошо справляется. Оставьте его в покое!» — приводит слова Оукса Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports.

Джек попал в аварию на второй тренировке Гран-при Японии, а после гонки не смог выбраться из болида самостоятельно.