Гран-при Бахрейна-2025. Расписание трансляций
Спортс’’ представляет календарь четвертого этапа сезона-2025 «Формулы-1» – Гран-при Бахрейна.
Также в рамках уик-энда состоятся гонки «Формулы-2» и «Формулы-3».
Международный автодром Бахрейна
11-13 апреля 2025 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 14:30 ☀️
2-я практика: 18:00 ☀️
Суббота
3-я практика: 15:30 ☀️
Квалификация: 19:00 ☀️
Воскресенье
Гонка: 18:00 ☀️
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3» Пятница
Практика «Ф-3»: 10:55
Практика «Ф-2»: 12:05
Квалификация «Ф-3»: 16:00
Квалификация «Ф-2»: 16:55
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 13:15
1-я гонка «Ф-2»: 17:15
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 12:55
2-я гонка «Ф-2»: 14:25
время московское