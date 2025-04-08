Гран-при Бахрейна-2025. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь четвертого этапа сезона-2025 «Формулы-1» – Гран-при Бахрейна.

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Также в рамках уик-энда состоятся гонки «Формулы-2» и «Формулы-3».

Международный автодром Бахрейна

11-13 апреля 2025 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 14:30 ☀️

2-я практика: 18:00 ☀️

Суббота

3-я практика: 15:30 ☀️

Квалификация: 19:00 ☀️

Воскресенье

Гонка: 18:00 ☀️

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3» Пятница

Практика «Ф-3»: 10:55

Практика «Ф-2»: 12:05

Квалификация «Ф-3»: 16:00

Квалификация «Ф-2»: 16:55

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 13:15

1-я гонка «Ф-2»: 17:15

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 12:55

2-я гонка «Ф-2»: 14:25

время московское