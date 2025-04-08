Алонсо назвал два Гран-при, где у «Астон Мартин» будет больше шансов

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о текущей форме команды. Также испанский пилот высказался о предстоящий четырёх этапах Формулы-1, отметив, что особенно верит в возможность добиться прогресса на Гран-при Майами и Эмилии-Романьи.

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