«Хватит, я пойду своим путём!» Источник раскрыл слова Леклера в адрес «Феррари»

Чемпионат.com

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер во время Гран-при Японии выразил несогласие с ранее достигнутой договорённостью относительно стремления к одинаковому подходу к работе с машиной (к настройкам, пожеланиям в адрес инженеров).

Источник раскрыл слова Леклера в адрес «Феррари»
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Как информирует Corriere dello Sport, монегаск после квалификации этапа в Сузуке, заявил следующее, обращаясь к руководителю команды Фредерику Вассёру и инженерам «Скуредии»: «Хватит, я пойду своим путём!»

Напомним, на Гран-при Японии Леклер занял четвёртое место. Его товарищ по команде Льюис Хэмилтон был седьмым. Победу одержал Макс Ферстаппен, предтавляющий «Ред Булл».

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Шарль Леклер
Фредерик Вассер
Макс Ферстаппен
Льюис Хэмилтон
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