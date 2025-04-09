Liberty Media может продать Формулу-1

Компания Liberty Media, владеющая коммерческими правами на Формулу-1, может продать «Королевские гонки». Об этом информирует GPblog со ссылкой на The Times. По сведениям источника, сделка может состояться в следующем году. Отмечается, что Liberty Media рассматривает идею с продажей Формулы-1 на фоне её повышенной популярности, опасаясь, что в дальнейшем интерес к чемпионату может понизиться.

© Чемпионат.com

Напомним, в начале марта сообщалось, что доходы Liberty Media по итогам 2024 года выросли до $ 3,65 млрд. Таким образом, они увеличились на 14% в сравнении с показателями 2023 года.