Стелла ответил на вопрос по поводу шансов Ферстаппена стать чемпионом Ф-1 в этом сезоне

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о шансах пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена стать чемпионом по итогам нынешнего сезона Формулы-1.

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«Очень сложно стабильно проводить более 24 гонок в сезоне, если в распоряжении нет лучшей машины. Самое важное условие как для победы в зачёте пилотов, так и в Кубке конструкторов – лучшая машина», — приводит слова Стеллы Formel1.de.

После трёх Гран-при нынешнего сезона Ферстаппен занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 61 очко. Лидером является гонщик «Макларена» Ландо Норрис, на счету которого 62 балла.