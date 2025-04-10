Хилл — о пилотаже Ферстаппена: даже Браун публично говорил, что Шумахер зашел далеко

Легендарный автогонщик, чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл высказался об агрессивном пилотаже четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена из «Ред Булл», комментируя свою критику после Гран-при Мексики — 2024, где нидерландец получил два штрафа по 10 секунд за оборону от Ландо Норриса из «Макларена».

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