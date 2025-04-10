В «Макларене» рассказали, как восприняли победу Макса Ферстаппена на Гран-при Японии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла ответил, напомнила ли победа Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на Гран-при Японии о том, что не только гонщики британского коллектива являются претендентами на титул.

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