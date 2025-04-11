Рио Хиракава показал нарисованный дочерью шлем

Японский пилот Рио Хиракава, который в 2023 году стал резервным гонщиком McLaren в Формуле 1, в 2024-м стал пилотом-резервистом Alpine, а в 2025-м перешёл на ту же роль в Haas, представил шлем для участия в пятничной тренировке Гран При Бахрейна.

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© Фото: Соцсети

31-летний гонщик, тесно связанный с Toyota, в составе американской команды проведёт четыре пятничные тренировки за рулём VF-25 в рамках сезона-2025. Его первое появление на трассе состоится уже на Гран При Бахрейна, где он заменит британца Оливера Бермана в первой тренировке. К своему дебюту в Haas пилот представил новый шлем.

© Фото: Соцсети

«Рио готов к первому выезду с Haas! Этот шлем, разработанный его дочерью и прославляющий Японию, готов блистать в VF-25», — написала команда в соцсетях, представляя шлем Хиракавы.