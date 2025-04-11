Льюис Хэмилтон сменил прическу перед Гран При Бахрейна

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон, который с 2025 года стал пилотом заводской команды Ferrari, на четвёртый этап сезона прибыл с новой причёской, отпустив длинные кудрявые волосы.

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© Фото: Соцсети

Британский гонщик известен своими зачастую эпатажными по мерками чемпионата мира нарядами, а также любовью к модной одежде и событиями фэшн-индустрии. С собственными причёсками при этом семикратный чемпион мира экспериментирует редко, а эта смена причёски и вовсе стала первым подобным решением в статусе пилота Ferrari.

© Фото: Соцсети

Напомним, за три прошедших Гран При 2025 года Льюис Хэмилтон завоевал только 15 очков, финишировав на десятой и седьмой позициях, единожды будучи дисквалифицированным.