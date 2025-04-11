Ландо Норрис пригласил Макса Ферстаппена протестировать McLaren
Британский гонщик McLaren Ландо Норрис заявил, что готов дать Максу Ферстаппену возможность протестировать их машину, чтобы голландский гонщик Red Bull убедился в отсутствии серьёзного преимущества.
«Я не против, он может говорить, что хочет, в том числе и то, что наш MCL39 — это гораздо более совершенный болид, чем испытывающий сейчас трудности RB21. Мне всё равно, честно говоря. Каждый может говорить, что хочет, и верить во что хочет. Я считаю, что и Оскар, и я — хорошие пилоты. Ферстаппен, возможно, лучше в чём-то, но не во всех областях. Я очень уважаю Макса, но я также знаю, что некоторые вещи не соответствуют действительности. Он может приехать и протестировать нашу машину в любой день, когда захочет, и я буду рад увидеть разочарование на его лице, когда он выйдет», — заявил Ландо Норрис RacingNews365.