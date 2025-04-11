Шесть запасных гонщиков выступят в практике перед Гран-при Бахрейна

Большая часть команд «Формулы-1» предоставила запасным пилотам возможность провести первую тренировку перед Гран-при Бахрейна.

Фредерик Вести заменит Джорджа Расселла в «Мерседесе», Аяму Иваса – Макса Ферстаппена в «Ред Булл», Дино Беганович – Шарля Леклера в «Феррари», Люк Браунинг – Карлоса Сайнса в «Уильямсе», Ре Хиракава – Оливера Бермэна в «Хаасе» и Фелипе Другович – Фернандо Алонсо в «Астон Мартин».

В 2025 году каждая команда «Формулы-1» должна представить по две практики на каждой из двух машин гонщикам, которые подпадают под критерии новичка.