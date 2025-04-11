Мотористы "Ф-1" не против снова изменить регламент уже через три года

Совещание по обсуждению будущих правил моторного регламента Формулы-1, проходившее в Бахрейне, завершено. Об этом сообщает журналист Адам Купер в своих социальных сетях.

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Как информирует источник, на встрече не было принято никаких решений, однако производители двигателей заявили, что открыты для изменения правил после того, как вступит в силу моторный регламент 2026 года. Смена регламента, как сообщается, возможна уже в 2029 году, что означает, что новый регламент на двигатели будет действовать всего три сезона.

Напомним, в последнее время ходит много слухов о возможном возвращении двигателей V10 в 2029 году.