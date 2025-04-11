Идея перехода «Формулы-1» на двигатели V10 отложена

Производители в «Ф-1» не готовы к переходу на двигатели V10.

© Sports.ru

По информации The Race, во встрече, путем видеосвязи, в том числе участвовали исполнительный директор «Ауди» Гернот Долльнер, один из директоров «Форда» Марк Рашбрук, а также президент «Мерседеса» Ола Каллениус.

Все стороны пришли к соглашению относительно того, что отказываться от перехода на новый технический регламент 2026 года было бы нецелесообразным, но что в регламент будет внесено несколько изменений, в основном касающиеся устранения возможной проблемы со слишком большим разрывом в скорости между командами и производителями.

Как сообщается, производители не против перехода на двигатели V8 или V10 в будущем, однако настаивают на наличие в конструкции силовой установки гибридной составляющей. Вероятно, для этого в конструкции мотора может быть реализована система KERS, ранее уже применявшаяся в «Формуле-1». Однако данная система не будет обеспечивать 50 процентов мощности, как это будет реализовано в отношении электрической составляющей на новых моторах 2026 года.

Также отмечается, что если переход на двигатели V10 и состоится, то не ранее 2029 года. Некоторые производители предпочли бы отложить данный переход до 2031 года.

Ферстаппену открылся путь в «Мерседес»? Идеальный момент для обмена-сенсации с Расселлом