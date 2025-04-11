Кристиан Хорнер о новом регламенте: «Никто не хочет повторения 2014 года»

Хорнер рассказал о встрече ФИА с производителями моторов.

Обсуждая перспективы на новый цикл Хорнер отметил, что главным образом в «Формуле-1» хотят сохранить плотную борьбу и точно не хотят видеть повторения того, что случилось в 2014 году, когда при смене моторного регламента огромное преимущество над конкурентами получил «Мерседес».

«Встреча, организованная ФИА, получилась весьма продуктивной. Регламент на 2026-й год уже точно утвержден. Вопрос был в том, как «Формула-1» будет выглядеть в будущем. В 2027 году изменения невозможны, в 2028 году практически невозможны. Так что для ФИА сейчас главным было получить обратную связь от производителей, после чего можно двигаться дальше. Что касается «Ред Булл», то мы строим инфраструктуру под текущий регламент. Так что при разработке нового регламента в будущем нужно будет принимать во внимание и ресурсы, которые будут в распоряжении команд. Мы с нетерпением ждем переход на новый регламент в 2026 году. И этот момент быстро приближается. Да, романтик во мне говорит, что «кричащий» V10 повысит привлекательность «Формулы-1», но к таким вопросам нужно подходить ответственно. Еще одним вопросом для обсуждения было то, как быстро могут выровняться возможности команд? Мы ведь действуем в условиях ограничения бюджетов. Возможно, двигателям не нужно будет проходить омологацию, может обновления двигателя тоже нужно включать в общий бюджет, подпадающий под ограничение, чтобы выравнивание возможностей команд произошло еще быстрее. Мы все хотим видеть очень плотную борьбу в гонках. Никто не хочет повторения 2014 года», – рассказал Хорнер.

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