На болиде Алонсо по ходу второй практики в Бахрейне отключился руль

На болиде Алонсо возникли проблемы с рулем.

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Пилот «Астон Мартин» столкнулся с поломкой болида по ходу второй практики перед Гран-при Бахрейна.

Примерно за 50 мин до конца сессии во время прохождения последнего поворота на болиде Фернандо Алонсо прямо по ходу движения отключился руль.

Алонсо удалось включить руль обратно, пройти поворот, и сразу вернуться в боксы. Починка машины заняла у «Астон Мартин» чуть более 20 минут, после чего испанец сумел вернуться на трассу.