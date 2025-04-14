Стало известно, насколько Дуэн задержится в составе Alpine

«Альпин» не будет менять состав команды «Ф-1» в ближайшие месяцы.

© Sports.ru

Резервный пилот Франко Колапинто не получит место в основе «Альпин» как минимум до лета, утверждает The Race. Джек Дуэн продолжит выступать за французов.

Считалось, что Колапинто заменит Дуэна уже после первых гонок сезона-2025 – дебютного для австралийца.

Издание сообщает, что исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе был готов предоставить шанс Колапинто, в то время как другие менеджеры были настроены поддерживать Дуэна, насколько это возможно. Несмотря на аварии в Австралии и Японии, пилот смог зарекомендовать себя с лучшей стороны.