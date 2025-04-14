Лидер чемпионата Ландо Норрис сделал неожиданное признание после финиша на третьем месте в Бахрейне. Британский гонщик, оказывается, не может подружиться с машиной McLaren MCL39.

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«Больно об этом говорить, но я даже близко не могу раскрыть свои возможности за рулём этой машины. Даже в Австралии, где я победил, мне было некомфортно и не хватало уверенности. Благодаря тому, что у нас супербыстрая машина, получается минимизировать последствия этих проблем. В субботу после квалификации я допоздна работал с командой, стараясь понять, что не так: проблема во мне или в машине? Сложно найти ответ на этот вопрос. Когда ты не чувствуешь уверенности в машине и не знаешь предела её возможностей на низких или высоких скоростях, то всегда теряешь в скорость. Это серьёзная проблема, с которой я сейчас и столкнулся», – приводит слова Норриса издание RacingNews365.

После четырех этапов Норрис лидирует в личном зачете с отрывом три очка от напарника Оскара Пиастри.