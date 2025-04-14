Оруджев высказался о возможном уходе Ферстаппена из Red Bull

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев по окончании Гран-при Бахрейна ответил на вопрос по поводу возможного ухода нидерландского гонщика Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

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«Если так продолжится, то, думаю, да — может и уйти. Ему неинтересно ездить в машине и не бороться за чемпионство. Но это специфика Формулы-1, что надо оказаться в нужное время в нужном месте. Отличный пример — Фернандо Алонсо, который скачет по командам, и те, откуда он уходит, едут быстрее», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, на Гран-при Бахрейна Макс показал шестой результат. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».