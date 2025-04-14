Жак Вильнев: кажется, Норрис сломался под давлением

Жак Вильнёв: Кажется, Норрис сломался под давлением
Чемпион мира Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв считает, что на Гран При Бахрейна лидер общего зачета Ландо Норрис проявил признаки слабости.
В квалификации британец стал только шестым, а в гонке финишировал третьим, уступив Джорджу Расселу на Mercedes. И это при том, что его напарник по McLaren Оскар Пиастри стартовал с поула и выиграл с отрывом 12 секунд.
«Пиастри мастерски провел этап в Бахрейне. Он контролировал все в квалификации и гонке. А вот его партнер по команде похоже, сломался под давлением. Норрис то тут, то там совершает небольшие ошибки, которые дорого ему обходятся. Он удержал лидерство в чемпионате. Однако Ландо пора собраться, ведь Пиастри уже совсем рядом», – приводит слова Вильнёва издание Crash.net.