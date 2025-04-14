Жак Вильнев: кажется, Норрис сломался под давлением

Чемпион мира Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв считает, что на Гран При Бахрейна лидер общего зачета Ландо Норрис проявил признаки слабости.

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В квалификации британец стал только шестым, а в гонке финишировал третьим, уступив Джорджу Расселу на Mercedes. И это при том, что его напарник по McLaren Оскар Пиастри стартовал с поула и выиграл с отрывом 12 секунд.