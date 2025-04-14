Вассер ответил на слова Хэмилтона, назвавшего болид Ferrari чужеродным

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал заявление семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, ранее раскритиковавшего болид SF-25. Напомним, британец пожаловался на машину, которая, по его словам, сильно отличается от «Мерседеса».

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