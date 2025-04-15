Шумахер оценил шансы Ферстаппена на чемпионство после Гран-при Бахрейна

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о шансах нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена стать чемпионом в нынешнем сезоне. На минувшем Гран-при Бахрейна спортсмен показал четвёртый результат. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».

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