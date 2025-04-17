Гонщик Расселл ответил, считает ли себя претендентом на титул «Формулы-1»

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» ответил, считает ли себя претендентом на титул Формулы-1 после трёх подиумов в сезоне-2025. Джордж за четыре этапа приехал в топ-3 на Гран-при Австралии, Китая и Бахрейна.

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