Ферстаппен заявил, что не собирается уходить из «Ред Булл»

Четырехкратный чемпион мира в классе «Формула‑1» нидерландец Макс Ферстаппен опроверг информацию, что он собирается покинуть команду «Ред Булл».

Ферстаппен по итогам четырех этапов набрал 69 очков и занимает третье место в зачете пилотов. Ранее консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил опасения, что нидерландец может уйти из команды.

— Я продолжаю работать над тем, чтобы улучшить машину. Очевидно, что уик‑энд в Бахрейне получился не самым удачным для нас, и мы все чувствовали разочарование. Но мы продолжим попытки улучшить машину, у нас есть несколько идей, которые команда собирается проверить. Конкуренция сейчас жесткая, нужно улучшать ситуацию. Собираюсь ли я уйти из «Ред Булл»? Нет. Давайте вы (журналисты) будете комментировать события, а я буду заниматься гонками. Многие говорят о моем будущем, кроме меня самого. Как я сказал, я хочу сосредоточиться на машине и работе с людьми в команде. Это единственное, о чем я сейчас думаю, — сказал Ферстаппен, слова которого приводит Crash.net.

Следующий этап чемпионата мира — Гран‑при Саудовской Аравии — пройдет 18–20 апреля в Джидде.