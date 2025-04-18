Цунода: если раскрою потенциал, то смогу победить Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода считает, что со временем ему будет под силу победить четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена.

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«Я знаю, что если я раскрою потенциал, то я способен победить Ферстаппена. Я понимаю, что не смогу опередить его сразу. Так что мне нужно заложить хороший фундамент и дождаться момента, когда я буду в форме. Подход Макса отличается от моего. Он гораздо увереннее за рулём этого болида. Так что я просто работаю без огляджки на Макса и стараюсь выложиться на максимум в квалификации», — приводит слова Цуноды Motorsport.

Напомним, на Гран-при Бахрейна Цунода смог завоевать первые очки для второй машины «Ред Булл» в сезоне.