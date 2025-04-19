Пилот «Формулы-1» установил антирекорд

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл побил антирекорд «Формулы-1» по непопаданию во второй сегмент квалификации. Канадский гонщик сделал это в 75-й раз на этапе Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Первый сегмент Стролл завершил на 16-м месте, а во вторую часть квалификации попадают 15 человек. Таким образом, он превзошел по этому показателю Кевина Магнуссена, который за карьеру 74 раза не выходил из первого сегмента квалификации.

В текущем сезоне после трех Гран-при лидирует пилот «Макларена» Ландо Норрис, на счету которого 77 очков. Его партнер по команде Оскар Пиастри набрал 74 балла и идет вторым. Замыкает тройку лидеров действующий победитель соревнований Макс Ферстаппен из «Ред Булла» — в его активе 69 очков.

Ранее сообщалось, что команда «Формулы-1» благодаря суверенному фонду Саудовской Аравии собирается пойти на громкую сделку и подписать Ферстаппена.