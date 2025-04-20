Пилот «магического» Nissan раскрыл детали инцидента с вернувшейся шиной

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Пилот «магического» Nissan, у которого отлетела шина, а затем вернулась назад, рассказал о своих впечатлениях после случившегося. Запись разговора опубликовал РЕН ТВ в Telegram-канале.

Артем Перепелица пояснил, что не только он, но и мало кто вообще видел такое. Он добавил, что это уникальный и забавный случай.

По его словам, он почувствовал, что произошло что-то неладное, но не придал этому особого значения, так как во время прошлого заезда также был поврежден диск.

Пилот уточнил, что просмотрел видео заезда, но первоначально не обратил внимания на полет и возвращение шины.

«Ко мне подошёл главный организатор мероприятия и сказал, видел ли я, что шина слетела и потом обулась?», — заметил Перепелица.

Дрифтер признал, что удивился произошедшему.

Ранее сообщалось, что шина слетела и вернулась на место у одной из гоночных машин на первом этапе летнего чемпионата Санкт-Петербурга по дрифту LET'S DRIFT 2025.

По мнению организаторов, шина смогла вернуться на место, так как машина не снизила скорость после потери покрышки.