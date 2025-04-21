Комментатор разобрал штраф Ферстаппена за срезку на первом круге

Популярный российский комментатор Алексей Попов дал комментарий по поводу штрафа, который получил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на Гран-при Саудовской Аравии. Нидерландца оштрафовали на пять секунд за выезд за пределы трассы в первом повороте на первом круге на старте гонки.

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