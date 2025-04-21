Ferrari прервала серию гонок без подиумов в 2025 году

«Феррари» прервала серию гонок без подиумов в 2025 году.

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Шарль Леклер финишировал третьим на Гран-при Саудовской Аравии и принес своей команде первое призовое место на пяти этапах сезона-2025.

На том же отрезке 2024 году у «Феррари» были пять подиумов, в том числе победный дубль в Австралии. Завершила сезон Скудерия шестью призовыми позициями в заключительных пяти гонках.

Ранее Леклер дважды останавливался в шаге от подиума в 2025 году. Новичок команды Льюис Хэмилтон не поднимался выше пятой позиции в основных гонках, но выиграл спринт на Гран-при Китая. Оба гонщика были дисквалифицированы по итогам главного заезда в Шанхае.

Итальянская команда занимает четвертую позицию в Кубке конструкторов с 78 очками. Отставание от чемпионов и лидеров сезона из «Макларена» – 110 баллов.