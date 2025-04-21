Брандл прояснил отношение к штрафу Ферстаппена за срезку на первом круге

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл поделился мнением о штрафе, который получил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на Гран-при Саудовской Аравии. Нидерландца оштрафовали на пять секунд за выезд за пределы трассы в первом повороте на первом круге на старте гонки.

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«Всё равно он остался впереди на чистом воздухе. Не думаю, что наказание работает должным образом», — приводит слова Брандла издание F1oversteer.

Напомним, Ферстаппен на Гран-при Саудовской Аравии показал второй результат. Победителем стал Оскар Пиастри, представляющий «Макларен».