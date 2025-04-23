Култхард назвал черту, сделавшую Хэмилтона одним из самых успешных гонщиков

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Дэвид Култхард поделился мнением о семикратном чемпионе «Королевских гонок» Льюисе Хэмилтоне, представляющем итальянскую команду «Феррари».

© Чемпионат.com

«Хэмилтон – реалист, и этот реализм сделал его одним из самых успешных гонщиков в истории этого вида спорта. Сравниться с ним может только Михаэль Шумахер», — приводит слова Култхардра F1oversteer со ссылкой на Channel 4.

После пяти этапов нынешнего сезона Хэмилтон занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 31 очко. Его товарищ по команде Шарль Леклер занимает пятую позицию (47 баллов).