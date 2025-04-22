Марко ответил, в чем должен прибавить Цунода

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении пилота команды Юки Цуноды на Гран-при Саудовской Аравии. Японец столкнулся с пилотом «Альпин» Пьером Гасли на старте гонки и не смог продолжить заезд.

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