Мазепин назвал причину, почему команды отказали ему в возвращении в «Ф-1»

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин рассказал, почему некоторые команды «Королевских гонок» отказали ему в возращении в чемпионат мира.

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«Раньше я думал, что, когда с меня снимут санкции, я вернусь в Формулу-1. Когда санкции сняли, я начал общаться с командами «Королевских гонок». И они говорили: «Смотри, всё дело в деньгах. Если мы подпишем контракт с тобой, то приобретём двух новых спонсором. Но мы лишимся сразу пять контрактов с другими спонсорами, потому что они не захотят быть как-то связанными с Россией». При этом есть множество молодых пилотов. Тогда я подумал, что мечты быть гонщиком Формулы-1, возможно, окажется несбыточной. Надо это признать», — сказал Мазепин на канале Luka Rozajac в YouTube.

В Формуле-1 Никита выступал за «Хаас», который расторг с ним контракт 5 марта 2022 года.