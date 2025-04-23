Журналисты узнали условия ухода Ферстаппена из Red Bull

Действующий контракт Макса Ферстаппена с Red Bull рассчитан до конца 2028 года, но ходят слухи, что голландец покинет команду до конца соглашения. На это указывают невыразительные результаты команды в 2025 году, которые начали ухудшаться уже в сезоне-2024.

По информации The Race, решение об уходе из австрийского коллектива может быть принято ещё до окончания текущего чемпионата мира. По данным журналистов, в контракте Ферстаппена прописана опция о досрочном расторжении контракта на фоне результатов. Если Макс до начала летнего перерыва будет находиться в личном зачёте ниже второй позиции, то голландец может без санкций покинуть Red Bull.

Напомним, ранее появлялись слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена либо в заводскую команду Mercedes-AMG, глава которой Тото Вольф пытался переманить голландца в 2024 году, либо в заводской коллектив Aston Martin, куда перешёл бывший главный конструктор Red Bull Эдриан Ньюи.