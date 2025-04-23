Autoracer раскрыл главные проблемы болида Ferrari 2025 года

Autoracer раскрыл главные проблемы болида «Феррари» 2025 года
Издание Autoracer представило материал, где разбираются трудности команды «Феррари» с болидом на старте нынешнего сезона.
Отмечается, что о проблемах с балансом и задней частью автомобиля «Скудерии» стало известно лишь на предсезонных тестах в Бахрейне. После сложности подтвердились в первых гонках сезона.
Машина итальянской команды оказалась слишком медленной в квалификации и чрезмерно чувствительной к уровню дорожного просвета. При этом трудности при пилотировании возникают при полных баках болида. Скорость возвращается, когда запасы топлива начинают уменьшаться.
«Не случайно, лучше всего «Феррари» показала себя во время спринта в Китае, когда была настроена всего под 35 кг топлива», — говорится в материале издания.