Autoracer раскрыл главные проблемы болида Ferrari 2025 года

Издание Autoracer представило материал, где разбираются трудности команды «Феррари» с болидом на старте нынешнего сезона.

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Отмечается, что о проблемах с балансом и задней частью автомобиля «Скудерии» стало известно лишь на предсезонных тестах в Бахрейне. После сложности подтвердились в первых гонках сезона.

Машина итальянской команды оказалась слишком медленной в квалификации и чрезмерно чувствительной к уровню дорожного просвета. При этом трудности при пилотировании возникают при полных баках болида. Скорость возвращается, когда запасы топлива начинают уменьшаться.