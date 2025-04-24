Lada будет выступать в «Формуле-4»

В 2025 году в России возродят молодёжную моносерию Формула 4, которая будет проходить в статусе Чемпионата России по кольцевым гонкам. Одним из участников турнира станет марка Lada, которая этим вернётся в формульные гонки.

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За рулём машин в ливрее Lada выступят два выпускника собственной картинговой команды — вице-чемпион России в классе KZ2 Ярослав Шевырталов и бронзовый приз\р прошлого сезона Артем Северюхин. Оба не впервые будут пилотировать машины с открытыми колёсами — Шевырталов в 2024-м выиграл гонку, которая завершала предсезонные тесты потенциальных участников Чемпионата России, а Северюхин параллельно участию в отечественном чемпионате будет стартовать в европейских формульных соревнованиях, где уже проявил себя в зимнем чемпионате Formula Winter Series.

Напомним, в гонках с открытыми колёсами Lada присутствовала на протяжении всей своей истории как создатель гоночных болидов и как поставщик моторов для техники сначала советских, а затем и российских спортсменов. Двигатели ВАЗ использовали в своих формульных машинах и зарубежные автогонщики. Кроме того, логотип Lada был размещён в 2011 году на машину команды Lotus GP во время выступлений в Формуле 1 российского пилота Виталия Петрова. С тех пор, вплоть до 2025 года, Lada не была представлена в формульных сериях.