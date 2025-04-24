McLaren покинет «Формулу E» перед сезоном-2026/2027

«Макларен» уйдет из «Формулы E», чтобы сосредоточиться на гонках на выносливость.

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Издание The Race сообщает, что команда, выступающая как «Макларен» в «Формуле E», будет вынуждена сменить название и искать нового партнера перед переходом на четвертое поколение болидов в сезоне-2026/2027.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун уже уведомил руководителя коллектива Иэна Джеймса о предстоящем уходе марки из чемпионата.

Соглашение конюшни с Неомом – проектом города будущего в Саудовской Аравии и титульным спонсором «Макларена» в «электроформуле» – действует до 2026-го и включает в себя опцию продления еще на четыре года. Утверждается, что данная опция не будет активирована – это подтолкнуло «Макларен» к решению сосредоточиться на гонках на выносливость. В апреле британцы объявили о участии в чемпионате WEC с 2027 года.

Джеймс убежден, что команда «Формулы E», ранее выступавшая как «ХВА» и «Мерседес», найдет новых инвесторов и вступит в сезон-2026/2027 без значительных изменений. Ожидается, что сделка с одним из производителей электромоторов будет заключена к концу мая.